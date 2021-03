Können sich die Fans bald über weiteren Zuwachs im Hause Kardashian freuen? Influencerin Kourtney Kardashian (41) hat offenbar mit der Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Mit Reality-TV-Star Scott Disick (37) hat die Keeping up with the Kardashians-Beauty bereits drei Kinder. Dürfen Mason (11), Penelope (8) und Reign (6) schon bald mit einem Geschwisterkind rechnen? Kourtney hat jedenfalls vorgesorgt: Sie hat sich Eizellen einfrieren lassen!

Warum sich die 41-Jährige für den Eingriff entschied, erzählt sie im Rahmen der The Ellen DeGeneres Show in einem emotionalen Interview. Sie gibt zu, sie sei von Freunden und Familie dazu überredet worden: "Ich war 39, also fast 40. Ich hatte das Gefühl, die Leute sagen: 'Wenn du es tun willst, musst du es jetzt tun.'" Ein bisschen habe sie sich gehetzt gefühlt, doch bereuen würde sie den Schritt nicht. Denn die Kontrolle über ihren Körper zu haben, habe ihr ein beruhigendes Gefühl gegeben. Ob sie noch ein Kind haben wolle, wisse sie zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.

In dem Interview meldet sich auch Schwester Khloé Kardashian (36) zu Wort. Was die Babyplanung angeht, haben sie und Basketballer Tristan Thompson (30) konkretere Pläne: Wegen Komplikationen beim Einfrieren ihrer Eizellen ließ sie diese nun stattdessen künstlich befruchten. Der Wunsch nach einem Geschwisterchen für Tochter True (2) war durch einen Trailer für die Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians" öffentlich geworden. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise verzögere sich die Familienplanung aber noch eine Weile.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Sommer 2020

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im April 2017 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de