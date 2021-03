In der neuen Take Me Out-Folge vom Samstag wurden den 30 Single-Ladys wieder einige sehr spezielle Typen vor den Buzzer gestellt. Den Anfang machte der 25-jährige Pierre, der eigentlich einen guten Start hinlegte, weil sich nach der Vorstellung nur vier Mädels rausbuzzerten. Doch im darauffolgenden Vorstellungsvideo zeigte er sich mit einer Shisha in der Badewanne – 21 Mädels zogen schon in den ersten Sekunden während der Clip-Ausstrahlung die Reißleine. Der letzte Junggeselle schoss aber den Vogel ab: Er erschien im Weihnachtsmannkostüm.

Nicklas aus Bremerhaven begrüßte die Mädels mit "Moin Moin", nachdem er den Aufzug verlassen hatte. Einigen Damen war seine Stimme zu hoch und zu wenig maskulin, weswegen 14 von 30 Mädels den Buzzer betätigten. Dann erfuhren die verbliebenen Frauen mehr über Nicklas durch ein Video – weitere sieben haben genug gesehen und verloren ihr Interesse. Damit waren zu diesem Zeitpunkt nur noch neun Frauen dabei. Für die Live-Performance dann der Obergau: Der Schuhverkäufer verkleidete sich als Weihnachtsmann. Bis auf eines buzzerten sich alle übrigen Girls raus.

Am Ende konnte sich Nicklas zwar keine Dame aussuchen, da nur noch eine übrig war, dafür ging er aber trotz Outfit-Fauxpas nicht ganz leer aus. Kandidatin Avina will dem Blondschopf eine Chance geben und er scheint bei ihrem Anblick auch sehr begeistert zu sein.

Anzeige

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / nicklas_grdmn Nicklas, "Take Me Out"-Kandidat

Anzeige

Instagram / avina.de Avina, "Take Me Out"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de