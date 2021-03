Egal, wo er mitmacht: Tobias Wegener (27) ist immer der absolute Zuschauerliebling! Mit seiner ehrlichen und unverstellten Art hat der Hottie erstmals bei Love Island im Jahr 2018 die Herzen der Reality-TV-Fans erobert. Doch auch später bei Promi Big Brother und Promis unter Palmen gewann der Influencer das Publikum schnell für sich. Kein Wunder, dass die "Love Island"-Zuschauer nun Folgendes einfordern: Tobi soll als Granate zu "Love Island" zurückkehren!

Der Ex-Freund von Janine Pink (33) war gestern Abend zu Gast bei "Love Island – Aftersun: Der Talk danach", was die Fans auf folgende Idee brachte: Tobi sollte wieder in die Liebesvilla einziehen, um die Zuschauer zu unterhalten und natürlich auch um den Mädels gehörig den Kopf zu verdrehen! "Hat Tobi eine Freundin? Man könnte ihn doch als Granate reinschicken!", schlug ein Fan während der Sendung auf Twitter vor. "Ich brauch' einen Tobi in der jetzigen Staffel. Wo ist der? Wo?", schrieb ein weiterer.

Doch wäre das Muskelpaket überhaupt bereit dazu, sich dem Liebesabenteuer erneut zu stellen? Tatsächlich lautet die Antwort: Ja! "Ich würde noch mal mitmachen. Das ist eine Erfahrung, die erlebst du nie wieder, das ist einmalig!", stellte "Dr. Love" bei Love Island – Aftersun: Der Talk danach klar. Was würdet ihr dazu sagen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTLZWEI / Jana Herty Tobias Wegener, November 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juli 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im September 2019

