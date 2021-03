Macht ihnen die Entfernung zu schaffen? Christina Graß (32) und Marco Cerullo (32) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. In letzter Zeit gab es jedoch ein wenig Liebes-Chaos: Auch wenn das Paar nach der plötzlichen Trennung schnell wieder zusammenfand, sind einige Fans immer noch skeptisch. Denn die beiden sind nach ihrem Neuanfang in getrennte Wohnungen gezogen – er nach Koblenz, sie in ihre Heimat Nienburg. Promiflash haben sie erzählt, wie es ihnen damit geht.

So ganz hätten sie sich an die neue Situation noch nicht gewöhnt, gab das Pärchen im Promiflash-Interview zu: "Es ist schon ein komisches Gefühl, natürlich müssen wir uns an diese Situation noch gewöhnen." Dennoch seien beide überzeugt, dass die Umzüge nach ihrem Liebes-Comeback das beste für ihre gemeinsame Zukunft seien, fügten sie hinzu. Dass ihre neuen Wohnorte so weit auseinanderliegen, sei für sie dabei kein Problem: "Wir sind mal hier, mal da. Das mit der Entfernung stört uns überhaupt nicht."

In ihrer Beziehung laufe zurzeit alles rund, freute sich Marco. Sie seien zwar beide sehr temperamentvoll, würden sich aber immer wieder zusammenraufen. Christina nickte zustimmend: "Wenn es dann doch mal kracht, hat jeder auch einen Rückzugsort, um erst mal durchatmen zu können."

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Januar 2021

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo

Instagram / christina_grass_ Christina Graß

