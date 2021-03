Ist Adriano Monacos Ego jetzt etwa angekratzt? Nachdem er seine Love Island-Partnerin Bianca Balintffy endgültig abgeschossen hatte, spielte er nur kurz darauf Amor – seine Erklärung: Es würde sein Gewissen erleichtern, zu wissen, dass die Beauty mit einem anderen Mann glücklich wird. Schnell hat er Paco Hrb als neuen Flirt für Bibi auserkoren. Doch als sein Plan tatsächlich aufging, wirkte es fast so, als sei Adriano enttäuscht darüber...

In der Folge am Dienstag durfte sich die 23-Jährige einen Islander für ein romantisches Rendezvous aussuchen – und ihre Wahl fiel natürlich auf Paco. Eigentlich hat sich der Hobby-Kuppler Adriano doch genau das gewünscht. Aber Begeisterung klang definitiv anders. "Also es bedeutet, dass Bianca bereit ist, etwas Neues anzugehen. Und das war ja vorher nicht so. Und jetzt heute mittags schon ein Date zu haben und sich auch darüber zu freuen – vielleicht habe ich es geahnt", erklärte er mit einem bedröppelten Schulterzucken.

Und es wird noch krasser! Eine kurze Vorschau auf die Folge am Mittwoch verriet außerdem, dass er seinem Unmut Bibi gegenüber Luft macht. "Und das ist eine Schattenseite?", fragt die Rheinbergerin ihn entsetzt. "Ja, würdest du sagen, dass Gefühle abzutöten so von null auf 100 eine positive Eigenschaft ist?", entgegnet er. Und Bibis Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat dieser Spruch ganz schön gesessen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Bianca und Paco, "Love Island"-2021

RTLZWEI Adriano Monaco, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI Adriano und Bianca bei "Love Island"

