Helen Flanagan (30) schwelgt im Mutterglück! Im September 2020 hatte sich die britische Schauspielerin mit süßen Neuigkeiten zu Wort gemeldet und verraten, dass sie und Fußballprofi Scott Sinclair zum dritten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem versorgte die 30-Jährige ihre Community immer wieder mit Schwangerschaftsupdates im Netz und verriet erst Mitte März, dass ihre Tasche für ihren Krankenhausaufenthalt während der Entbindung bereits gepackt sei. Die kam nun endlich zum Einsatz: Helen ist wieder Mutter geworden!

Die freudigen Neuigkeiten verkündet nun der stolze Dreifach-Papa höchstpersönlich via Instagram. Er teilt ein Foto, das ihn gemeinsam mit der sichtlich erschöpften Helen zeigt, die ihr Baby in den Armen hält. In einem Kommentar zu dem Bild verrät der Kicker sogar das Geschlecht und den Namen seines Nesthäkchens: "Herzlich Willkommen auf der Welt, mein Sohn. Charlie Scott Sinclair, 25. März 2021."

Das genannte Datum ist ein ganz Besonderes, Scott und Helens kleiner Spross teilt sich nämlich den Geburtstag mit seinem berühmten Papa. Der kleine Mann erblickte pünktlich zu dessen 32. Ehrentag das Licht der Welt! Darüber freut sich sein Vater sehr: "Ich hätte mir nichts Besseres zu meinem Geburtstag wünschen können, was für ein Segen!"

