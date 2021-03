Michelle Gwozdz spricht Klartext! Eigentlich hatte sie der Bachelor Niko Griesert (30) in der Kuppelshow zu seiner Siegerin auserkoren. Zu einer Beziehung kam es allerdings nie. Stattdessen wird dem Osnabrücker nun eine Romanze mit der Zweitplatzierten, Michèle de Roos, nachgesagt, die er eigentlich im Halbfinale rauswarf und dann wieder in die Show zurückholte. Die beiden selbst verneinen zwar, dass sie ein Paar sind – Nikos Ex-Flirt Michelle aka Mimi glaubt aber, dass zwischen dem Rosenkavalier und ihrer einstigen Mitstreiterin trotzdem was geht!

Im RTL-Interview äußerte Michelle: "Also ich kann mir schon vorstellen, dass da was ist. Vielleicht nichts Offizielles, vielleicht lassen sie das langsam angehen. Vielleicht bekommt sie die Chance, dass die sich im Alltag kennenlernen können." Auch wenn ihr selbst diese Möglichkeit von Niko verwehrt worden sei, würde sie ihm und ihrer einstigen Konkurrentin das Liebesglück gönnen. "Ich würde mich freuen, wenn er endlich mal eine Entscheidung trifft, zu der er stehen kann", fasste die 26-Jährige zusammen.

Mittlerweile hat Mimi mit Niko und der ganzen Situation komplett abgeschlossen. Zuvor war sie über die erhaltene Abfuhr allerdings ziemlich sauer: "Was soll man sagen, wenn jemand, der einem eigentlich verspricht: 'Wir gehen jetzt nach Hause und machen uns eine schöne Zeit.' Und das, was er im Finale halt gesagt hat. Und dann komme ich nach Hause und es ist wie ein Schlag ins Gesicht."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Anzeige

TVNow Michelle Gwozdz und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de