Jessica Paszka (30) gibt weitere ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die einstige Bachelorette erwartet mit ihrem Staffel-Zweitplatzierten und mittlerweile Verlobten Johannes Haller (33) gemeinsamen Nachwuchs. Ein Mädchen, wie sie jüngst mit einem spektakulären. nicht unumstrittenen Video im Netz verkündeten. Trotz des Babyglücks muss die werdende Mutter aber einige Hürden meistern. Jessi plagen starke Rückenschmerzen und auch Kreislaufprobleme – und jetzt fallen ihr auch noch die Wimpern aus!

In ihrer Insta-Story erklärte die 29-Jährige nun, dass die Schwangerschaftshormone sich auf ihren Haarwuchs auswirken würden. "Mir fallen wirklich alle Wimpern aus, ich habe keine Wimpern mehr", gestand Jessi ehrlich. Auch ihre sonst so voluminöse Mähne soll darunter leiden. "Ich hatte noch nie so viele Lücken im Haar. Ich habe sonst echt gute Haare", zeigte sie die angeblich dünnen Haarsträhnen in die Kamera. Sie denke aber, dass sich das nach der Geburt ihres Kindes wieder normalisieren werde.

"Ich bin da positiv", strahlte Jessi daraufhin in die Kamera. Immer wieder betont die Beauty, kein Problem damit zu haben, dass sich ihr Körper verändert. "Meine Brüste sind viel größer, meine Brustwarzen sehen komplett anders aus. Ich musste echt schmunzeln, wie man sich verändert", nahm sie die Verwandlung offenbar mit Humor.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Berühmtheit

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de