Bianca Balintffy hat mit ihrem Ex wohl noch nicht abgeschlossen! Die schöne Love Island-Kandidatin kassierte von ihrem ehemaligen TV-Partner Adriano Monaco eine unschöne Abfuhr – daraufhin war die Beauty am Boden zerstört. Nachrücker Paco konnte die verletzte Islanderin jedoch wieder zum Lachen bringen – sogar zum Kuss kam es zwischen dem neuen Couple. Doch obwohl eigentlich alles so perfekt sein könnte, steht das Herz der Brünetten ihr und Paco im Wege: Biancas Gefühle für Adriano sind wohl immer noch nicht erloschen!

Im Gespräch mit ihren Mädels gibt die Rheinbergerin preis: Sie hat noch nicht mit Adriano abschließen können. “Es ist nervig, wenn der Ex ständig um einen herumkreist”, betont Bianca. Sexuell fühle sie sich auch noch zu ihrem einstigen Flirt hingezogen. "Deshalb hasse ich es, wenn ich hier so rumlaufe und meine sexuelle Tension von meiner Seite dahin steuert", gesteht die 23-Jährige. Daher sucht die Frohnatur wohl auch die körperliche Nähe Adrianos: Im Vorbeigehen kann Bianca es sich nicht verkneifen, dem Muskelmann mit einem unsittlichen Klaps auf den Po näherzukommen. "Man fühlt sich halt wie ein Stück Fleisch", scherzt dieser.

Das Gefühlschaos seiner Flamme entgeht auch Paco nicht – schließlich mache jeder auch unabhängig von dem anderen sein eigenes Ding, wie der Tattoo-Liebhaber im Gespräch mit den anderen Islandern feststellt. Für wen Bianca sich letztendlich in der bevorstehenden Paarungszeremonie entscheidet, bleibt abzuwarten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

RTLZWEI Bianca (r.) und Adriano

Anzeige

RTLZWEI Bibi und Paco, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de