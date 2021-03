Herzerwärmende Nachrichten von Kirsten Dunst (38)! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jesse Plemons (32) durfte die Schauspielerin im Jahr 2018 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seither erfreuen sich die beiden an ihrem Söhnchen namens Ennis Howard. Bereits 2019 erzählte die Hollywood-Beauty, dass sie sich definitiv weitere Kids mit ihrem Liebsten wünscht. Und nun ist es endlich so weit: Kirsten ist wieder schwanger!

Gegenüber dem W magazine gab sie nun bekannt, in anderen Umständen zu sein. Das Magazin veröffentlichte eine ganze Fotoreihe von einem Fotoshooting, bei dem Kirsten in verschiedene Outfits schlüpfte. Einer der Looks fiel ganz besonders ins Auge: Ein eng anliegendes weißes Spitzenkleid brachte ihren bereits kugelrunden Babybauch perfekt zur Geltung! Die 38-Jährige posierte auf einem edlen Bett und setzte ihre Körpermitte gekonnt in Szene. Die sehr elegant wirkende Aufnahme soll aber gar nicht so elegant entstanden sein.

"Jede Aufnahme war vom Boden aus, und ich konnte nicht mehr aufstehen", erzählte sie in dem Interview über das Shooting mit ihrem Babybauch. Weitere Details zur Schwangerschaft, wie etwa das Geschlecht des Babys oder in welcher Schwangerschaftswoche sie ist, verriet Kirsten bislang aber nicht.

Anzeige

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kirsten Dunst im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Kirsten Dunst bei den Golden Globes 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de