Es sind dramatische Bilder, die aktuell von Chet Hanks (30) und seiner Ex-Freundin Kiana Parker in den US-amerikanischen Medien die Runde machen! Das einstige Paar befindet sich gerade in einem hitzigen Justizstreit. Der Sohn von Hollywood-Star Tom Hanks (64) und dessen einstige Partnerin werfen sich gegenseitig vor, in der Beziehung gewalttätig geworden zu sein. Nun ist ein Video aufgetaucht, dass Chet blutüberströmt und Kiana mit einem Top bewaffnet zeigt!

TMZ veröffentlichte vor Kurzem ein Video, in dem die offenbar letzte körperliche Auseinandersetzung zwischen dem einstigen Paar festgehalten wurde. Der Fight soll sich bereits Anfang Januar zugetragen haben, als Chet seine Ex damit konfrontiert habe, ihm Geld gestohlen zu haben. Der US-Amerikaner selbst hält bei dem Streit die Kamera: Zu sehen ist, wie eine mit einem kleineren Kochtopf bewaffnete Kiana auf ihren Freund zugeht und zum Schlag ausholt. Zuvor behauptet ihr Ex noch, von ihr mit einem Messer bedroht worden zu sein. Davon ist in der Aufnahme allerdings nichts zu sehen. Kurz darauf dreht der Hollywood-Skandal-Sohn die Kamera zu sich – Blut läuft über sein Gesicht. Offenbar hat ihn ein Gegenstand am Kopf getroffen – laut Chet das besagte Messer. Gegenseitig werfen sich die Parteien immer wieder an den Kopf, vom jeweils anderen "attackiert" oder "geschupst" worden zu sein. Es steht Aussage gegen Aussage.

Dieser Vorfall soll nur einer von vielen gewesen sein, in denen sich das Paar übel in die Haare bekommen habe. Chet soll seine Ex bereits wegen Körperverletzung angezeigt haben. Wie Page Six berichtet, hat Kiana ebenfalls Klage eingereicht und zusätzlich ein Kontaktverbot erwirkt. Bei einem früheren Vorfall habe Chet ihr nämlich gedroht, ihr "das Hirn wegzupusten". Sein Waffenschein wurde ihm deswegen nun offiziell entzogen. Wie ihr Anwalt gegenüber TMZ erklärte, befindet sich Kiana aktuell in ärztlicher Obhut und denke sogar darüber nach, seine berühmten Eltern Tom Hanks und Rita Wilson (64) um Hilfe zu bitten. Chets Anwalt hingegen weist die Vorwürfe gegenüber seines Klienten vehement zurück.

Instagram / chethanx Chet Hanks, Sohn vom Tom Hanks

Instagram / chethanx Chet Hanks

Instagram / chethanx Chet Hanks, Sohn von Tom Hanks

