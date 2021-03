War dieser Streit etwa der Auslöser für ihre Trennung? Vor etwas mehr als einer Woche machten Rapperin Saweetie (26) und ihr Musikerkollege Quavo (29) bekannt, dass sie kein Paar mehr sind. Mit der Trennungsnachricht offenbarte Saweetie auch, dass sie viel "Schmerz hinter den Kulissen" ertragen musste. Woran ihre Liebe genau gescheitert ist, verriet sie dabei nicht. Klar ist jetzt aber: Kurz vor der Trennung haben sich die Ex-Partner heftig gestritten.

In einem Video, das TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie sich Saweetie und Quavo in einem Aufzug erbittert streiten. Grund für die Auseinandersetzung ist offenbar ein Koffer, den beide versuchen, an sich zu reißen. Der Kampf ist so heftig, dass die 26-Jährige schließlich stürzt und auf dem Boden des Lifts liegen bleibt. Erst rund eine Minute später zieht sie sich an einem Griff nach oben und verlässt mitgenommen den Aufzug.

Ob das Liebes-Aus der beiden US-Amerikaner am Ende noch in eine öffentliche Schlammschlacht ausartet? Nachdem Saweetie ihren Ex bereits mit schweren Vorwürfen konfrontiert hatte, schoss der im Netz zurück: "Ich habe dich wirklich geliebt und bin ziemlich enttäuscht darüber, dass du das alles gemacht hast. Du bist nicht die Frau, für die ich dich gehalten habe", twitterte der Rap-Star.

Anzeige

Getty Images Saweetie, Rapperin

Anzeige

Getty Images Saweetie und Quavo, Rapstars

Anzeige

Getty Images Quavo, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de