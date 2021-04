Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) verbringt nun ein bisschen Quality time mit seinem jüngsten Familienzuwachs. Vor knapp einer Woche ist seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) zum ersten Mal Mama geworden. Sie und ihr Freund Nino durften ein gesundes Mädchen auf der Welt begrüßen, der sie den Namen Mavie gaben. Ihr kleines Baby vertraute die Blondine nun auch ihrem großen Bruder Wilson an, der jetzt auf seine kleine Nichte aufpassen durfte.

Der freute sich anscheinend riesig über den Job und ging richtig in der Rolle des Babysitters auf. Zumindest erweckt der Schauspieler diesen Anschein auf seinem Instagram-Account. Dort postete er nun ein Spiegelselfie von sich, das er mit "Mavie und ich" betitelte – und das zeigt, wie er seine Nichte in einer Babyschale trägt, während er shoppen geht. Wie im Hintergrund zu erkennen ist, befindet sich der "Sunny"-Darsteller aber nicht in irgendeinem Laden, sondern in einem Fachgeschäft für Kinderwagen. Ob er seine Schwester Cheyenne wohl bei der Auswahl unterstützt?

Es bleibt wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass Wilson Babysitter spielen darf, denn: Die Familie des 31-Jährigen wächst bald noch weiter. Sein Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seine Freundin Yeliz Koc (27) erwarten nämlich gerade auch den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 2020

Wenzel, Georg / ActionPress Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei der Eröffnung der "BAR bOx“

