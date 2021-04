Wie ging es bei Jan-Marten Block nach seinem Triumph eigentlich weiter? Seit Samstagnacht steht fest: Der E-Commerce-Azubi ist der neue Superstar 2021! Nach einem langen Abend voller Emotionen und Gänsehautmomente konnte er sich letztendlich gegen seine drei verbliebenen Mitstreiter Karl Jeroboan, Starian Dwayne McCoy und Kevin Jenewein durchsetzen und gewann die Castingshow. Am Tag nach seinem DSDS-Sieg hat Promiflash mal bei dem 25-Jährigen nachgehakt, ob er seinen Sieg auch ordentlich gefeiert hat.

Ja, das habe er – aber nicht mit einer ausschweifenden Party, sondern eher ruhiger, nur mit seiner Freundin und den anderen drei Finalisten. "[Wir] saßen noch in einer gemütlichen Runde zusammen [...] und haben den Abend ausklingen lassen. Bei mir ist aber viel Programm, deswegen habe ich mich etwas gezügelt, weil Arbeit natürlich vorgeht", plaudert Jan-Marten im Promiflash-Interview aus. Dass er nur in kleinem Kreise zelebrieren konnte, habe ihm aber nichts ausgemacht, da er seinen Sieg alleine schon deshalb genießen konnte, weil er seine Partnerin an seiner Seite hatte.

Mittlerweile hat Jan-Marten auch schon mit seinen Freunden und seiner Familie telefoniert, die alle "hellauf begeistert" seien. "Die sind in meinem Dorf mit Autos rumgefahren und haben Feuerwerke gezündet – natürlich mit Erlaubnis. Aber ich dachte mir nur: Wow", gesteht der gebürtige Süderlügumer. Er sei einfach absolut geflasht von der Unterstützung, die er bekommen habe – und zwar nicht nur von seinen Verwandten, sondern auch von seinen Fans. Sein Social-Media-Account werde aktuell komplett überrannt, sodass er absolut keinen Überblick mehr habe, wer ihm schon gratuliert hat.

DSDS-Gewinner Jan-Marten Block

Die DSDS-Kandidaten im Finale

Jan-Marten Block in Berlin im März 2021

