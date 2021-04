Michael Bublé (45) meldet sich an einem ganz besonderen Tag bei seinen Fans. Der Sänger hat 2011 das argentinische Model Luisana Lopilato (33) geheiratet. Mittlerweile ist das Paar auch Eltern von drei Kindern – Noah (7), Elias (5) und Vida (2). Ihre tiefen Gefühle füreinander machen die Eheleute mit süßen Liebeserklärungen im Netz deutlich – denn am vergangenen Donnerstag feierten sie ihren Jahrestag!

"In zehn Jahren Ehe haben wir so viel durchgemacht, Lu. Die guten Dinge im Leben wurden durch dich noch besser und du hast mir geholfen, die schlimmsten Zeiten zu überstehen", schrieb Michael auf Instagram. Die Laufstegschönheit sei seine bessere Hälfte, seine Heldin und das Licht in seinem Leben. "Es gibt zwar noch viel mehr, was ich fühle und was ich sagen möchte, aber das hebe ich mir für dich auf", beendete er seinen romantischen Post.

Natürlich ließ es sich auch Luisana nicht nehmen, ihrem Mann öffentlich ihre Liebe zu gestehen: "Die Liebe meines Lebens, mein Partner, mein bester Liebhaber, mein bester Freund", begann sie. Sie hätten so viele Höhen und Tiefen durchlebt – und das mit unglaublicher Stärke, Respekt und inniger Liebe füreinander. "Ich danke Gott, weil er es so wollte."

Instagram / michaelbuble Michael Bublé, seine zwei Kinder und Ehefrau Luisana Lopilato 2016

LuMarPhoto/AFF-USA.com / MEGA Sänger Michael Bublé im November 2018

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato und Michael Bublé, September 2020

