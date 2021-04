Die neue Frisur war ja im Grunde überfällig! Denn obwohl Jennifer Lange (27) einen Neuanfang mit Andrej Mangold (34) kategorisch ausgeschlossen hatte, schien sie kein Umstyling zu benötigen. Doch jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem kompletten Makeover: Und dabei ließ sie sich von einem berühmten Vorbild inspirieren, dem sie mit Wahnsinnslocken und dem richtigen Make-up erstaunlich ähnlich sieht – und den gleichen Namen hat sie auch noch!

Auf Instagram präsentierte Jenny ihren Fans den neuen Look: Mit wilder Lockenmähne und verführerischem Make-up schaut die 27-Jährige mit laszivem Blick direkt in die Kamera. Ihr lilafarbenes schulterfreies Top ist farblich auf den Lidschatten abgestimmt. "Jenny from the Block", schrieb sie unter das Bild, wohl um kenntlich zu machen, dass mit Jennifer Lopez (51) eine der größten Diven die Vorlage für das Gesamtkonzept war.

Jennys Fans flippten unter dem Post schier aus. "Feier es so, steht dir mega!", schrieb eine Userin. Und auch einigen Weggefährten gefällt der neue Look der ehemaligen Bachelor-Gewinnerin: Jessica Paszka (30) kommentierte ebenso wie ihr Ex-Das Sommerhaus der Stars-Mitbewohner Martin Bolze (63).

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange, TV-Sternchen

