Offenbar sind die Are You The One?-Stars Germain und Christin momentan nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen! In dem Format knisterte es gewaltig zwischen den beiden – auch wenn der Muskelmann und die Beauty sich gelegentlich mal in die Haare bekamen. Nun weht allerdings ein ganz anderer Wind: Die ehemaligen Turteltauben teilen im Netz gegeneinander aus. Jetzt packt Germain über seine Ex-Flamme aus!

In ihrer Instagram-Story hatte die Sozialarbeiterin zuvor eine heftige Anschuldigung gegen ihren Urlaubsflirt erhoben: "Germain hat seit einem Jahr eine Freundin. Wie er sagt 'sein Girl'." Angeblich habe er ihr davon selbst am Telefon erzählt. Seine Partnerin habe gezwungenermaßen nichts gegen dessen Teilnahme an der Datingshow sagen können – Germain wolle nämlich unbedingt berühmt werden. Der wehrt sich nun allerdings auf Instagram gegen Christins Behauptungen: "Wie billig bist du denn? Daran sieht man, wie verzweifelt du bist, dass du irgendwas erfindest."

Laut Germain habe es zwar ein Telefonat gegeben – jedoch sei es komplett anders abgelaufen. Demnach habe Christin ihren Ex-Crush angerufen. "Du hast mir unterstellt, dass ich das Gerücht verbreite, dass du dich für Geld verkaufst", richtet der Musiker sich öffentlich an die 25-Jährige. Das habe aber nicht gestimmt – die beiden hätten den Konflikt daraufhin deshalb eigentlich geklärt.

