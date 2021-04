Ist diese Show etwa ein Flop? Am Mittwochabend batteln sich Oliver Pocher (43) und seine Ehefrau Amira (28) mit fünf Netz-Stars in der Show "Pocher vs. Influencer". Neben dem Prince Charming-Star Sam Dylan (30) stellen sich auch die Influencer und TikToker Payton Ramolla (21), Twenty4tim, Kristina Levina und Younes Zarou den Challenges. Die Zuschauer sind allerdings nicht ganz so angetan – sind die Internet-Sternchen etwa nicht bekannt genug?

Auf Twitter diskutieren die Fans wild über das Spektakel. Allerdings sind nicht alle überzeugt von dem Konzept und Inhalt der Show. "Wen influencen denn diese Influencer? Ich hab die alle noch nie gesehen", lautet ein User-Kommentar. Andere Zuschauer werden da schon etwas konkreter. "Die Spiele sind peinlich!" oder "Ist es euch auch so egal, wer gewinnt?", ziehen zwei andere Zuschauer ein ernüchterndes Fazit.

Eigentlich klang die Show ziemlich vielversprechend, denn auch Kampf der Realitystars-Kandidat Sam hat sich sehr angriffslustig gezeigt. "Ich bin beim Promiboxen nur Zweiter geworden, jetzt möchte ich auch mal was gewinnen. Oli, es wird hart!", hat er auf Instagram betont. Wie findet ihr "Pocher vs. Influencer"? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / payton.r TikTok-Star Payton R.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

