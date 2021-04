Großer Schock bei Lauren Goodger (34). Anfang des Jahres hatte die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin bekannt gegeben, dass sie schwanger ist: Mit ihrem Freund Charles Drury erwartet sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz nimmt die 34-Jährige ihre Community mit auf ihre Schwangerschaftsreise und hält sie mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Nun meldete sich Lauren mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans.

Vergangenen Woche musste Lauren in eine Klinik, da sie plötzlich ihr ungeborenes Kind im Bauch nicht mehr spürte. "Ich habe nicht gespürt, dass sich das Baby bewegt, deshalb wurde mir geraten, mich untersuchen zu lassen", erklärte die Beauty in der britischen OK!. Hebammen hätten sie untersucht und festgestellt, dass mit Laurens Nachwuchs alles in Ordnung sei. "Als junge Mutter macht man sich Sorgen, aber dem Baby geht es gut und es ist perfekt", gab sie Entwarnung.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Brünette das Geschlecht ihres Kindes verraten. "Ich bin total glücklich, ich bekomme ein Mädchen – ein Mini-Me", hatte die werdende Mama stolz gegenüber New! Magazine verkündet. Lauren könne ihr Glück kaum fassen, bald weiblichen Nachwuchs in den Armen zu halten.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im März 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger "The Only Way Is Essex"-Star Lauren Goodger

Anzeige

Instagram / laurengoodger Charles Crury und Lauren Goodger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de