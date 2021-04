Ob Diplo schon allein wegen seines Aussehens gute Chancen bei Angelina Jolie (45) hat? Auf Social Media heizt er derzeit selbst die Flirt-Gerüchteküche um ihn und die Hollywood-Beauty an. In seiner Insta-Story war Letztere nämlich gut gelaunt bei einem abendlichen Zusammentreffen mit dem 42-Jährigen unter freiem Himmel zu sehen. Dass die "Salt"-Darstellerin auf den Musiker stehen könnte, ist nicht auszuschließen. Er hat nämlich Ähnlichkeit mit ihrem Ex Brad Pitt (57) – das findet anscheinend auch er selbst!

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Diplo einen Post auf Twitter geteilt, der angesichts der aktuellen Liebesspekulationen um ihn und Angie besonders ironisch ist. Er hatte einen Screenshot von Brads Charity-Online-Lesung der Liebeskomödie "Ich glaub', ich steh' im Wald" veröffentlicht, auf dem der Beau mit gebräunter Haut, zotteliger blonder Mähne und Surfer-Armbändern zu sehen ist. Dazu witzelte der DJ: "Das wäre ich, wenn ich nie aus Florida weggezogen wäre."

Mit dem kecken Spruch spielt Diplo wohl auf Brads Hippie-Boho-Look an – den erkennen viele Follower des DJs allerdings unabhängig von seinem aktuellen Wohnort auch bei ihm: "Tue nicht so, als würdest du jetzt nicht trotzdem so aussehen!", kommentiert ein User den Netz-Beitrag beispielsweise – und auch ein weiterer schreibt: "Er sieht genauso aus wie du!"

Instagram / diplo DJ Diplo im Oktober 2019

Getty Images Angelina Jolie im Dezember 2017

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

