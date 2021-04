Die Promiwelt bejubelt sie! Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Queen of Drags-Star Katy Bähm (27) und ihr Partner Francis sich endlich auch ganz offiziell die ewige Liebe geschworen. Die Travestiekünstlerin und der DJ haben sich das Jawort gegeben und gehen von nun an als Ehepaar durchs Leben. Und nicht nur die zwei sind ganz aus dem Häuschen – auch einige Stars freuen sich mit ihnen. So gratuliert unter anderem auch Supermodel Heidi Klum (47) zur Hochzeit.

Unter einem Instagram-Foto, auf dem die Drag-Bekanntheit ihrem frischgebackenen Ehemann einen Schmatzer auf die Backe drückt, häufen sich die Kommentare der Gratulanten. "Herzlichen Glückwunsch. Das ist wunderbar", schreibt beispielsweise "Queen of Drags"-Jurorin Heidi und fügt ihrem Beitrag mehrere rote Herzchen-Emojis hinzu. Auch Conchita Wurst (32), Kate Merlan (34), Jochen Schropp (42) und Désirée Nick (64) drücken ihre Glückwünsche aus. "Ein Hoch auf die Hochzeitsnacht", kommentiert Letztere.

Auch Katys ehemalige Konkurrenten werden bei dem Anblick der Frischvermählten offenbar ganz weich und geben dem Paar gute Wünsche mit auf den Weg. Die Drags Catherrine Leclery, Hayden Kryze, Janisha Jones und Bambi Mercury (33) freuen sich mit der 27-Jährigen und ihrem Göttergatten. Die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer Aaron Koenigs (26) und Sascha Heyna (45) lassen es sich ebenfalls nicht nehmen, die Heirat im Web zu feiern.

Anzeige

Instagram / katybaehm Francis Walter und Katy Bähm

Anzeige

ProSieben/Martin Ehleben Die "Queen of Drags"-Kandidaten mit der Jury nach Folge zwei

Anzeige

Sat.1/Willi Weber Aaron Koenigs für "Promi Big Brother" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de