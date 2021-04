Offenbar kann Piers Morgan (56) es nicht gut sein lassen! Der TV-Moderator ist dafür bekannt, in regelmäßigen Abständen gegen Herzogin Meghan (39) zu schießen. Diese Antipathie gipfelte wegen des legendären Enthüllungsinterviews mit Oprah Winfrey (67) in einem denkwürdigen TV-Eklat – der Journalist stürmte damals bei "Good Morning Britain" aus dem Studio, nachdem er in eine hitzige Diskussion um Meghan geraten war. Nun verteilte Morgan einen weiteren Seitenhieb gegen Meghan!

Der Autor schrieb für MailOnline eine Hommage an den verstorbenen Prinz Philip (✝99) – in dieser konnte er sich aber diverse bissige Kommentare gegen die US-Amerikanerin nicht verkneifen. In dem Artikel benannte der 56-Jährige zehn Regeln des Prinzgemahls, an die sich jedes Mitglied der Familie halten sollte. Unter anderem zählte er die folgenden Punkte auf: "Park dein Ego", "Jammer nicht" und "Bleib von Oprah fern." Laut Morgan habe Philip den TV-Talk mit der Moderationsgröße für "Wahnsinn" gehalten.

Den Lesern reicht es allerdings wohl so langsam mit den Seitenhieben gegen Meghan. "Du machst immer noch weiter mit Meghan und Harry. Gib es auf, Piers. [...] Eventuell bräuchtest du eine Therapie wegen deiner Besessenheit von den beiden", hieß es in einer Rezension zu dem Artikel.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de