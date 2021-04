Wie geht es Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev nach ihrem Let's Dance-Rauswurf? Der Ballermann-Star und seine Tanzpartnerin performten in der heutigen Ausgabe der Tanzsendung einen Charleston. Damit konnten sie allerdings weder die Jury noch die Zuschauer überzeugen: Sie mussten neben Simon Zachenhuber und Jan Hofer (69) zittern – und schließlich die Show verlassen. Wie gehen Mickie und Malika mit ihrem Exit um?

Im Interview mit dem Komiker Chris Tall (29) in dessen Show "Darf er das? Live!" erklärte Mickie: "Es hat einfach nicht sein sollen [...]. Wir hatten viel Spaß, sechs Shows und wir haben uns kontinuierlich gesteigert." Zwar hätte er gerne weitergetanzt – dennoch sieht er sein "Let's Dance"-Aus recht gelassen: "Also mir geht es ganz gut." Allerdings mache er sich etwas Sorgen um Malika. Die ist in diesem Jahr schließlich zum ersten Mal in dem Format als Profitänzerin dabei und muss sich nun mit dem neunten Platz zufriedengeben.

Dass Mickie und Malika heute gehen müssen, war jedoch etwas abzusehen. Bei ihrem Auftritt ist so einiges schiefgelaufen. "Also die Generalprobe war insgesamt besser", gab der 50-Jährige zu. Außerdem sei er zwischenzeitlich durch den Sturz eines Kameramanns abgelenkt gewesen.

Getty Images Malika Dzumaev und Mickie Krause bei "Let's Dance"

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Mickie Krause and Malika Dzumaev

