Willi Herren (45) auf Konfrontationskurs. In der heutigen Folge von Promis unter Palmen hat sich bereits gezeigt: Queen of Drags-Bekanntheit Katy Bähm (27) kommt bei ihren Mitstreitern nicht besonders gut an. Der Grund: Die Promis sind der Meinung, dass die Travestiekünstlerin schlecht über andere redet und dadurch Unruhe stiftet. Willi ist sich sogar sicher, dass Katy ein falsches Spiel spielt und ihre Mitbewohner hintenrum gegeneinander aufhetzt. Nach der Teamchallenge platzt ihm der Kragen und er konfrontiert die Dragqueen mit den Vorwürfen.

Als die Berlinerin nach dem Spiel mit Calvin Kleinen im Meer badet, befürchtet der Imbiss-Besitzer bereits das Schlimmste. Zieht Katy den Temptation Island-Star etwa auf ihre Seite? "Komm, lass dich nicht einlullen", ruft er. Als die zwei zurück am Strand sind, legt Willi erst richtig los. "Ich bin der Einzige, der sich traut, dir zu sagen, dass du ein falsches Spiel spielst. Du redest bei dem einen so, bei dem anderen so und keiner traut sich, dir das zu sagen", stellt er klar. Die 27-Jährige weiß offenbar nicht recht, wie ihr geschieht – sie ist sich keiner Schuld bewusst.

Elena Miras (28) ärgert sich unterdessen viel mehr über Willis Ausraster als über die vermeintlich "falsche" Mitstreiterin. "Hör auf, so zu reden. Du sagst zu mir, ich hab keine Eier", platzt es aus ihr heraus. Zurück in der Villa scheinen sich die Wogen zu glätten. Immerhin geht es schon darauf zur Nominierung.

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Queen of Drags"-Star

Anzeige

Sat.1 Willi Herren bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 Elena Miras' Ankunft bei "Promis unter Palmen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de