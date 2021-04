Das klingt wirklich nicht angenehm! So langsam, aber sicher beginnt für Tanja Szewczenko (43) der Schwangerschaftsendspurt. Der Babybauch der ehemaligen Alles was zählt-Darstellerin wird immer größer und mittlerweile tauchen auch die einen oder anderen körperlichen Beschwerden auf. Doch eine Sache hält die werdende Mama, die nach Tochter Jona Zwillinge erwartet, momentan besonders auf Trab: Ein extremer Juckreiz, der den gesamten Körper betrifft.

In ihrer Instagram-Story berichtet Tanja jetzt von ihrem Problem: "Ich habe seit zwei, drei Wochen – und das hatte ich auch schon bei Jona in der Schwangerschaft, allerdings erst später – einen Juckreiz am Körper". Tanja leidet wahrscheinlich an einer schwangerschaftsbedingten Cholestase. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Gallensäure, die in der Leber produziert wird, nicht mehr richtig abfließen kann, weil die Organe womöglich durch die Lage der Babys beeinträchtigt werden.

Bei Tanja seien unter anderem Fußsohlen und Handinnenflächen extrem betroffen. "Da bekommt man Juckschübe, ähnlich wie bei Neurodermitis, da könnte man sich echt kaputt kratzen", hält die ehemalige Eiskunstläuferin fest und ergänzt: "In den letzten Tagen ist es stärker geworden und jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt eventuell ein Medikament dagegen... Ansonsten heißt es aushalten und beobachten, weil die Werte nicht zu hoch werden dürfen."

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Tochter Jona

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im März 2021

