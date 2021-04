In kleinen aber doch recht zügigen Schritten geht es auf das große Finale zu! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste Modelmama Heidi Klum (47) eine schwierige Entscheidung treffen: Sie kürte aus den verbliebenen elf Modelküken ihre Top Ten. Die Heimreise musste letztendlich GNTM-Girl Larissa Onac antreten – doch wer wird in dieser Woche von Heidi nach Hause geschickt?

In der heutigen Episode werden die angehenden Models einen wahren Castingmarathon absolvieren. Bei dieser Challenge wird ihnen Ex-Juror und GNTM-Liebling Thomas Hayo zur Seite stehen. Doch für wen könnte es dieses Mal eine knappe Kiste werden? Bereits in der vergangenen Woche musste neben Larissa Kontrahentin Ashley Amegan zittern. Auch Liliana Maxwell (21) ist bei den Fans langsam, aber sicher angezählt – einige Supporter konnten ihren Einzug in die nächste Runde nicht nachvollziehen.

Auf der Überholspur hingegen sind im Moment Dascha Carriero (21), Romina Palm (21), Alex Mariah und Soulin Omar. Letztere kommt zwar bei den Zuschauern nicht immer ganz so gut an, punktet dafür jedoch bei Jurorin Heidi. Ana Martinović ist dabei aber auch nicht außer Acht zu lassen – in der vergangenen Folge konnte sie endlich einen heiß begehrten Job ergattern. Und auch Elisa Schattenberg (21), Luca Vanak und Yasmin Boulagh (19) sind noch im Rennen um den Titel "Topmodel 2021".

Anzeige

Instagram / larissa_onac Larissa Onac, Ex-GNTM-Girl 2021

Anzeige

Instagram / itssoulin Soulin Omar, GNTM-Girl 2021

Anzeige

Instagram / elisa.gntm2021.official Elisa Schattenberg, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Anzeige

Wer wird wohl am Donnerstag GNTM verlassen müssen? Liliana Ashley Soulin Romina Ana Dascha Alex Elisa Yasmin Luca Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de