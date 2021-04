Er fühlt sich wie der Eismann: Fabio De Pasquale lässt es bei Temptation Island so richtig krachen. Etwas verunsichert war das Publikum nur darüber, dass er die verführerischen Schönheiten in der Villa mit Eissorten anspricht. Doch der Fitnesstrainer, der seine Treue wirklich auf Herz und Nieren testet, hat sich durchaus etwas dabei gedacht. Jetzt verriet er seinen Fans, was es mit Vanille, Tiramisu und Pistazie auf sich hat.

In seiner Instagram-Story beendete Fabio das Rätselraten um die Gelato-Girls: "Lange Geschichte, aber kurz gefasst: Ich konnte mir wirklich die Namen nicht merken und die Eissorten haben auf jeden Fall gut gepasst." Die Mädels selbst fanden die Bezeichnungen offenbar auch passend – zumindest stiegen sie gleich drauf ein. "Weil Vanille und Tiramisu besonders gut zusammen schmecken, haben wir uns gedacht, dass es jetzt ein schönes Sorbet für dich gibt", verkündete Luisa Krappmann verführerisch, ehe sie mit Shirin Mauch heiße Küsse austauschte.

Für Aufsehen hatten Fabio und seine Flamme Marlisa schon mit ihrem Liebesmodell gesorgt: Denn die beiden leben in einer offenen Beziehung und der Beau darf sich nach Herzenslust austoben – solange danach kein Kontakt entsteht! Die Girls in der "Temptation Island"-Villa sind somit eigentlich tabu für ihn.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.de

Anzeige

TVNOW Fabio und Krissi bei "Temptation Island"

Anzeige

TVNOW Fabio De Pasquale (r.) und Luisa Krappmann

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de