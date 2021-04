Sie hat sich ein wirklich ausgefallenes Geburtstagsgeschenk überlegt! Vor wenigen Tagen feierte Kourtney Kardashian ihren 42. Geburtstag im ganz großen Stil. Zu diesem Anlass ließen es sich ihre Freunde und die Familie natürlich nicht nehmen, das Geburtstagskind gebührend hochleben zu lassen. Ihre Halbschwester Kylie Jenner (23) machte der Lifestyle-Unternehmerin dabei eine ziemlich extravagante Überraschung: Kylie beschenkte Kourt mit einem riesigen Blumenarrangement in Form eines Totenkopfs!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 42-Jährige ihren Fans nun den riesigen Blumenaufsteller: Etliche weiße Rosen und schwarze Blüten formen deutlich erkennbar den Schädel eines Totenkopfes. "Oh, wow", schrieb die dreifache Mutter total begeistert zu dem Bild des Bouquets. Doch damit nicht genug. In einer dazugehörigen Karte widmete Kylie der ältesten KarJenner-Schwester noch liebevolle Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, Rockstar. Umarmungen und Küsse sende ich dir", lauteten ihre Zeilen.

Doch nicht nur von Schwester Kylie wurde Kourt an diesem Tag überrascht. Auch ihr neuer Freund Travis Barker (45) überhäufte die Keeping up with the Kardashians-Beauty mit Blumen. Sowohl in ihrem Foyer als auch von der Decke hängend – der Blink-182-Drummer verblüffte seine Liebste mit einem wahren Blumenmeer. "Tulpen und Gardenien sind meine Lieblingsblumen. Mein ganzes Haus duftet nun", kommentierte sie diese blumige Überraschung.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Blumenstrauß

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Travis Barkers Blumenarrangement für Kourtney Kardashian

