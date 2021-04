Justin Biebers (27) bessere Hälfte Hailey (24) zeigt einmal mehr, was für eine Fashionista in ihr steckt! Die bildhübsche Ehefrau des Sängers ist ganz offensichtlich ziemlich wandelbar. Ob im Plüsch-Minikleid, Streetstyle, Oversized-Look oder im Jogger aus Billie Eilishs (19) Kollektion eines Modediscounters – Hailey liebt es wohl, neue Kombinationen an sich auszuprobieren. Dabei müssen es gar nicht immer extravagante Stücke sein. Das Model war nun in einem klassischen Business-Outfit unterwegs.

Hailey wurde am Dienstag in Beverly Hills gesichtet. Für ein Meeting warf die 24-Jährige sich ordentlich in Schale. Zu einem karierten Blazer in Beige mit Schulterpolstern kombinierte sie eine fließende Hose in einem hellen Sandton. Dazu trug sie hellblaue Pumps und eine farblich abgestimmte Tasche. Ihre offenen, leicht gewellten Haare rundeten den Classy-Look ab.

Bei einer Date-Night mit Justin vor einigen Tagen trug Hailey einen Blazer mit einem ähnlichen Schnitt – augenscheinlich allerdings mit einem Hauch von Nichts darunter. Ob dem "Stuck With U"- Interpreten der klassische Look mit mehr Stoff an seiner Frau auch gefällt?

Anzeige

Backgrid Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

MEGA Hailey Bieber im November 2020

Anzeige

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de