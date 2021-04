Die letzte Folge der Datingshow 5 Senses for Love entpuppte sich als Wechselbad der Gefühle! Während die einen teils überraschend auseinandergingen, ohne sich je gesehen zu haben, konnten die anderen ihr Glück kaum fassen, als sich die Türen öffneten. Mittendrin steckten die Teilnehmer Alissa Weber und Sebastian Kolb. Die Rothaarige hatte den Antrag des Produktdesigners – kurz bevor sie ihn das erste Mal wirklich sehen sollte – akzeptiert. Doch ihr letzter Sinn, der visuelle, sollte enttäuscht werden. Wegen ihrer Reaktion auf seine Optik hagelte es jetzt große Kritik für die Bürokauffrau!

Nachdem sie im Confessional verriet, dass Sebastian "überhaupt nicht ihr Typ" sei, ging Alissa später sogar noch mehr ins Detail und verglich sein Aussehen mit dem eines "typischen Kneipenbesitzers". Als sich alle verlobten Paare anschließend im Damen-Loft trafen, standen die beiden als einzige weit von dem jeweils anderen entfernt. "Wie unangenehm" und "armer Sebastian" schrieben Zuschauer in Kommentaren auf Twitter und Instagram. Viele von ihnen fanden: "Alissa ist so was von daneben" und fragten sich, warum sie so "gehässig" werden musste.

Es wirkt, als seien sich die Zuschauer in den sozialen Medien bezüglich Alissas Verhalten weitestgehend einig und kommentierten entsprechend: "Wenn man jemanden charakterlich so sehr mag, dass man Ja [zu einem Antrag] sagt, muss man ihn nur wegen der Optik dann nicht behandeln wie ein Stück Sch****", lautet nur eine von vielen drastischen Aussagen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Alissa Weber, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Sebastian Kolb

Anzeige

Instagram / wlissa_aeber "5 Senses for Love"-Teilnehmerin Alissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de