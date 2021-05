Es ist ein ganz schwerer Abschied für sie! Paulina Ljubas (24) entzückte ihre Fans erst kürzlich mit süßen Hundenews: Denn gemeinsam mit ihrem Freund Henrik Stoltenberg adoptierte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin einen Lapradorwelpen! Doch jetzt musste die Influencerin hingegen ihrem allerersten Vierbeiner für immer Lebewohl sagen – und teilte ihren Schmerz mit ihren Followern: Denn ihre Hündin Daisy ist nun im Alter von 17 Jahren gestorben.

Auf Instagram postete die 24-Jährige jetzt eine Bilderreihe, um ihrer treuen Wegbegleiterin zu gedenken: "Daisy mein Schatz, du bist vor 17 Jahren ganz unerwartet in unser Leben gekommen, warst so groß wie meine Hand und hast seitdem jeden einzelnen Tag mit so viel Liebe und Freude gefüllt wie niemand sonst." Um das Fellknäuel zu verabschieden, das seit Kindertagen als beste Freundin an ihrer Seite gewesen sei, wählte die Kölnerin ganz rührende Worte: "Wir lassen dich mit gutem Gewissen gehen, weil wir wissen, dass du ein erfülltes Leben voller Liebe bei uns hattest."

In den Kommentaren spendeten viele Fans ihrem Star Trost. Auch prominente Stimmen mischten sich darunter. So schrieb etwa Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28): "Die kleine Maus wird immer an deiner Seite sein und dich von oben beschützen!"

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Paulina Ljubas mit ihrer Hündin Daisy

Paulina Ljubas im November 2020

