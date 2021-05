Mitte März hatte Bibi Claßen (28) ihre Abonnenten in ihre OP-Pläne eingeweiht: Sie wolle sich nicht nur ihr Näschen aufhübschen lassen, sondern plane auch eine Brustvergrößerung. Wenige Tage nach dieser Ankündigung war es auch schon soweit. Die YouTuberin ließ sich in einer Klinik operieren. Während ihre Supporter ihre gerichtete Nase wenige Wochen später bereits bewundern konnten, mussten sie sich in puncto Brust-Update ein Weilchen gedulden. Bis jetzt! Bibi startete vor Kurzem einen Shopping-Marathon – schließlich braucht sie jetzt größere BHs. Kaum kam die Ausbeute bei ihr an, führte sie ein Exemplar ihren Instagram-Followern vor. "Es ist einfach so crazy. Ich muss mich auf jeden Fall noch daran gewöhnen", stellte die zweifache Mutter fest.

