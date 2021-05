Zwischen den Mädels von Little Mix herrscht offenbar kein böses Blut! Im vergangenen Jahr hatte Jesy Nelson (29) verkündet, dass sie die Girlgroup nach fast zehn Jahren verlässt. Die Britin und ihre Ex-Kolleginnen versicherten jedoch, im Guten auseinanderzugehen. Wie nah sich die Frauen noch immer stehen, bewies Jesy nun mit einem süßen Posting: Sie gratulierte ihren Mädels zu deren Erfolg bei den Brit Awards!

Am Dienstagabend durften sich Perrie Edwards (27), Jade Thirlwall (28) und Leigh-Anne Pinnock (29) über den Preis in der Kategorie "Beste britische Band" freuen. Stolz nahmen die drei ihre Auszeichnung entgegen – und bekamen dafür auch Applaus von ihrer früheren Bandkollegin: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Jesy ein Foto der Little-Mix-Mädels mit ihrer Trophäe, das sie mit mehreren Herz- und Beifall-Emojis versah.

Gut möglich, dass Jesy mit dem Bild auf ihrem Social-Media-Kanal nicht nur ihre Begeisterung über den Award, sondern auch ihre Freude über den Babyboom der Band ausdrücken wollte: Sowohl Perrie als auch Leigh-Anne erwarten derzeit nämlich ihr erstes Kind – und präsentierten ihre schwangeren Bäuche stolz auf dem roten Teppich.

Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im April 2021

Anzeige

Backgrid / Action Press Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards bei den Brit Awards 2021

Anzeige

ActionPress Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix bei den Brit Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de