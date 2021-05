Ob Pete Davidson (27) sich für seine Verflossene freuen kann? Am Montag verkündete Ariana Grandes (27) Manager, dass die Sängerin ihren Verlobten Dalton Gomez geheiratet hat. Das Jawort gaben die beiden sich in einer kleinen Zeremonie mit nur 20 Gästen. Aris Fans sind überrascht, immerhin ist sie erst seit rund einem Jahr mit Dalton zusammen. Und was sagt Pete zum Liebesglück seiner Verflossenen?

Die "Thank U, Next"- Interpretin und der Comedian waren 2018 für einige Monate liiert und verlobten sich sogar. Statt aber vor den Altar zu schreiten, trennte sich das Paar. Petes Segen hat Ari dennoch, wie ein Insider nun gegenüber Hollywood Life erklärte: "Pete ist über Ariana hinweg. Er will ohne Zweifel, dass sie glücklich ist und nimmt an, dass sie es wohl ist, wenn sie jetzt verheiratet ist."

Weiter führte die Quelle aus: "Er wünscht ihr nur das Beste, denn er ist ihr gegenüber nicht böse und er würde auch nicht erwarten, dass sie ihm gegenüber böse ist, falls [...] er später mal heiratet. Es ist alles gut." Öffentlich zur Hochzeit äußern wolle Pete sich eigentlich nicht, doch ihm sei klar, dass er früher oder später darauf angesprochen werden könnte.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

Doug Peters/Empics/ActionPress Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

