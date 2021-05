Ein Tag voller Erinnerungen! In den vergangenen Monaten sorgten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) nicht nur mit schönen Nachrichten für Schlagzeilen. Nach dem royalen Exit packten sie in einem Interview über traurige Erlebnisse in ihrer Zeit als Mitglieder der Königsfamilie aus. Trotzdem dürfte ein besonderer Moment dem Paar für immer in guter Erinnerung bleiben: Am 19. Mai 2018 gaben sich der Enkel der Queen (95) und seine Liebste vor den Augen der ganzen Welt das Jawort. Anlässlich ihres dritten Ehejubiläums zeigt euch Promiflash die schönsten Bilder der Traumhochzeit.

In einem schlichten weißen Kleid mit Mega-Schleier schritt die ehemalige Suits-Darstellerin damals zu ihrem zukünftigen Ehemann vor den Altar. Sowohl Harry als auch Meghan war die Freude sichtlich ins Gesicht geschrieben. Nach dem Jawort inklusive Ringaustausch besiegelte das Paar sein Eheversprechen mit einem innigen Kuss vor der St. George's Chapel in Windsor. Während einer Kutschfahrt strahlte das frischgebackene Ehepaar der jubelnden Zuschauermenge entgegen.

Auch wenn die Trauung der Wahlkalifornier erst mit der offiziellen Zeremonie rechtskräftig wurde – feiern sie noch an einem anderen Tag Liebesjubiläum: Drei Tage vor der festlichen Hochzeit haben sich der 36-Jährige und die einstige Schauspielerin bei einer geheimen Zeremonie das Jawort gegeben. Um diesen privaten Moment stets in Erinnerung zu behalten, zieren ihre eingerahmten Ehegelübde mittlerweile ihr Schlafzimmer.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Hochzeit in der St George's Chapel

Getty Images Herzogin Meghan, Windsor 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan an ihrem Hochzeitstag am 19. Mai 2018

Getty Images Prinz Harry und Prinz William auf seiner Hochzeit mit Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit 2018

