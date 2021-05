Was für niedliche Zeilen! Am Mittwoch überraschten Prinzessin Beatrice (32) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) die Royal-Fans mit einer Knaller-Nachricht: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bis auf den Palast und Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) haben sich noch keine weiteren Familienmitglieder der britischen Royals zu den Babynews im Netz geäußert – bis jetzt: Prinzessin Eugenie widmet ihrer großen Schwester nun einen süßen Post!

Via Instagram macht die 32-Jährige auf den internationalen Bienen-Tag aufmerksam und verknüpft diesen Post mit herzlichen Glückwünschen an die werdende Mutter. "Aber unsere pelzigen kleinen Freunde müssen heute ihren Tag mit meiner großen Schwester Bea teilen, die ein Kind erwartet. Beabea und Edo, herzlichen Glückwunsch zu euren Neuigkeiten – ich kann es kaum erwarten, euer Baby kennenzulernen", schreibt sie zu einem Hochzeitsbild und einer privaten Aufnahme der beiden.

Ob sich Beatrice wohl bald Tipps von ihrer jüngeren Schwester abholen wird? Seit Anfang Februar 2021 ist Eugenie nämlich selbst Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) konnte sie den kleinen August Philip Hawke auf der Welt willkommen heißen. Dass sie in ihrer neuen Mutter-Rolle total aufgeht, verriet sie erst kürzlich in einem Insta-Post: "Es ist so aufregend, Augusts Mama zu sein. Wie ihr sehen könnt, genieße ich meinen ersten Muttertag."

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei ihrer Hochzeit im Juli 2020

Instagram / princesseugenie Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank und ihrem Sohn August Philip Hawke Brooksbank

