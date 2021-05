Andrej Mangold (34) hat eine klare Meinung zu dem Drama rund um Chris Broy und Eva Benetatou (29)! Letzteren gaben Anfang des Monats ihre Trennung bekannt – und das, obwohl die Realitystars eigentlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch nach Chris' Dreharbeiten für die Show Kampf der Realitystars, sollen sich seine Gefühle für die werdende Mutter verändert haben. Nun äußerte sich auch Der Bachelor 2019 Andrej, in dessen Staffel es Eva bis ins Finale geschafft hatte, zu dem Debakel!

Der einstige Rosenverteiler traf in dem TV-Format Das Sommerhaus der Stars 2020 auf das Ex-Pärchen, wobei es des Öfteren zu krassen Auseinandersetzungen zwischen ihnen kam. Deswegen dürfte Andrejs Sicht der Dinge viele Fans umso mehr interessieren – und er scheint sich sogar auf Evas Seite zu stellen. Denn via Instagram erklärte er nun: "Natürlich tut sie mir leid. Egal, wer es ist – so eine Situation wünscht man niemandem." Außerdem könne er nicht nachvollziehen, dass Chris seine schwangere Verlobte verlässt, um an "Kampf der Realitystars" teilzunehmen.

"Ich würde bei meiner Frau bleiben und jeden Schritt dieser wundervollen Reise miterleben wollen. [...] Das Wichtigste ist meine Familie und meine Partnerin", schrieb der Muskelmann weiter im Netz und kritisiert offenbar Chris' Entscheidung. Letzterer soll laut Eva in der Sendung mit einer Kandidatin angebandelt haben. Da Andrej ebenfalls Teil der Produktion ist, habe er sich seine eigene Meinung zu den Geschehnissen machen können.

TVNOW Andrej Mangold, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

TVNOW Chris Broy und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

