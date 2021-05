Eine der Kandidatinnen bei "M.O.M" kann sich vorzeitig in die nächste Runde spielen. In der Kuppelshow kämpfen insgesamt 14 Singleladys verschiedenen Alters um die Herzen von Senior Dan Agboli und Junior Dustin. Nach kurzer Zeit mussten bereits zwei Frauen die Heimreise antreten. In der kommenden Folge steht eine weitere, schwere Entscheidung für Dan und Dustin an. Doch vor der Eliminierung kann sich eine Frau selbst den Verbleib in der Sendung sichern.

In Episode vier gibt es eine echte Premiere bei "M.O.M". Zum ersten Mal läuft in dem Format einen Safe-Battle. Für die weiblichen Singles sind mehrere Piñatas aufgehängt, in einer ist dabei ein goldenes Herz versteckt. Die Kandidatin, die dieses findet, ist nicht nur safe weiter, sondern darf sich auch den Mann aussuchen, mit dem sie zukünftig Zeit verbringen will.

Vor allem Kandidatin Selina entwickelt bei dieser Challenge ungeahnten Ehrgeiz. "Ich wollte das goldene Herz so unbedingt, da bin ich so ausgerastet", stellte sie fest. Und auch IT-Unternehmer Dan ist begeistert vom Einsatz der Damen: "Ein paar Stöcke in den Händen der Frauen, da entsteht auf einmal eine Motivation und eine Power..." Wer sich das goldene Herz sichern kann und welcher Mann gewählt wird, sehen die Zuschauer und Zuschauerinnen dann ab Donnerstag in der neuen Folge "M.O.M" bei Joyn PLUS+.

Joyn Die "M.O.M"-Kandidatinnen und Kandidaten

Joyn Die "M.O.M"-Kandidatinnen beim Safe-Battle

Joyn Dan mit den Single-Girls bei "M.O.M"

