Am kommenden Freitag wird endlich das große Finale von Let's Dance über die Bühne gehen. Neben Rúrik Gíslason (33) und Nicolas Puschmann (30) wird auch Valentina Pahde (26) den großen Showdown rocken. Vor allem ihr Tanzpartner Valentin Lusin (34) ist auf diesen Erfolg mächtig stolz! Promiflash hat der Profitänzer vorab verraten, wie sehr er sich auf die kommende Finalshow mit Valentina freut!

Dass er und die GZSZ-Darstellerin im Showdown stehen, hatte er sich sehr erhofft! "Ich wusste von Anfang an, dass sie alle Voraussetzungen hat. Wir haben Woche für Woche hart gearbeitet und konnten ein paar schöne Tänze hinterlassen", erzählt er im Promiflash-Gespräch. Mithilfe der Zuschauervotings stehen die beiden nun im Finale und sind offenbar sehr glücklich deswegen.

Doch in der Finalshow wird der 34-Jährige wohl auch auf seine größte Konkurrenz treffen – seine Frau Renata Lusin (33), die sich mit Fußball-Hottie Rúrik den Sieg schnappen will. Wie ist das für Valentin, gegen seine Gattin anzutreten? "Auf jeden Fall ein neues Gefühl. Wir haben noch nicht allzu oft gegeneinander getanzt. Aber es fühlt sich gut an. Natürlich freue ich mich auch für sie und wir sind sehr auf die Leistungen unserer Promis im Finale gespannt", fasst er zusammen.

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin im "Let's Dance"-Halbfinale 2021

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin im Halbfinale von "Let's Dance" 2021

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Paar 2021

