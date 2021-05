Ariana Grande (27) trägt einen ganz schönen Klunker an ihrem Ringfinger! Vor wenigen Wochen wurde die große Neuigkeit publik, dass die Sängerin ihren Verlobten Dalton Gomez in einer heimlichen Zeremonie geheiratet hat. Das Paar, das sich vor rund einem Jahr kennenlernte, gab im Dezember des vergangenen Jahres seine Verlobung bekannt. Jetzt zeigte sich Ariana zum ersten Mal seit der Hochzeit bei einem Event. An ihrem Finger funkelte dabei ein glamouröser Ring.

Am Donnerstag trat die "Thank U, Next"-Interpretin gemeinsam mit ihrem Musikerkollegen The Weeknd (31) bei den diesjährigen iHeartRadio Music Awards in Los Angeles auf. Auf der Bühne gab das Duo Arianas Song "Save Your Tears" zum Besten. Dabei trug sie nicht nur einen lilafarbenen Zweiteiler, sondern selbstverständlich auch ihren Ehering. Dieser sorgte neben Arianas umwerfender Stimme für große Euphorie bei den Fans. "Der Ring sieht so toll an ihr aus!", schrieb beispielsweise ein User auf Twitter.

Wie E! News kürzlich berichtete, soll Arianas Angebeteter den Ring sogar eigens für die Musikerin designt haben. "Es ist ein schöner, geschmackvoller Platin- und Diamant-Pavé-Ring", erklärte ein Angestellter des ausführenden Juweliers. Bereits den Verlobungsring der 27-Jährigen mit ovalen Diamanten und Aris Perlen-Geburtsstein hatte der Immobilienmakler mithilfe des Juweliers Jack Solow für seine Herzdame anfertigen lassen.

