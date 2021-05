Wow, da ist Hailie Scott (25) aber mal wieder heiß unterwegs! Die Tochter von Eminem (48) hat sich in den vergangenen Jahren als Influencerin einen Namen gemacht: Mittlerweile verfolgen sie allein auf Instagram über 2,1 Millionen Abonnenten. Regelmäßig lässt sie ihre Fans im Netz an ihrem Alltag teilhaben: Hin und wieder teilt die Brünette auch sexy Schnappschüsse von sich – und lässt dabei gerne mal tiefer blicken. Jetzt setzt Hailie einmal mehr ihren durchtrainierten Body in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 25-Jährige jetzt ein ziemlich heißes Spiegelselfie von sich. Auf der Aufnahme trägt die US-Amerikanerin einen weißen Bikini und einen farblich dazu passenden Anglerhut, während sie glücklich in die Kamera lächelt. Dabei kommen ihre weiblichen Rundungen perfekt zur Geltung. "Der Sommer kann kommen", betitelt die Beauty ihren Schnappschuss.

Hailies Fangemeinde ist von diesem sexy Anblick restlos begeistert. Innerhalb eines Tages wurde der Post über 200.000 Mal gelikt. Auch in der Kommentarspalte finden sich viele positive Reaktionen. "Du bist so unfassbar schön" und: "Wow! Hast du eine Work-out-Routine für uns?", lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente unter dem Beitrag.

