Irina Shayk (35) ist eine absolute Granate – so viel steht fest. Seit ihrer Trennung von Schauspieler Bradley Cooper (46) vor zwei Jahren wird wild darüber spekuliert, welcher Mann der nächste glückliche Partner an der Seite des Models werden könnte. Nachdem es zuletzt immer wieder Gerüchte um ein Liebescomeback mit Bradley gegeben hatte, machten vor ein paar Wochen diese Schlagzeilen die Runde: Kim Kardashians (40) Noch-Ehemann Kanye West (43) soll Interesse an Irina zeigen! Dann werden ihm diese heißen neuen Fotos der Russin sicherlich gut gefallen...

Via Instagram veröffentlichte die Beauty eine hübsche Bilderreihe von sich in einem knappen Bikini – mal legt sie den Fokus auf ihr Dekolleté und ihre schlanke Taille und mal auf ihr knackiges Hinterteil. Ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick und lassen ihr in den Kommentaren zahlreiche Komplimente da. Aber einer von ihnen stichelt: "Sind die Fotos für Kanye oder für Bradley?" Doch egal, ob die Schnappschüsse nun für Kanye, Bradley oder einfach nur für sie selbst sind: Sexy sind sie auf jeden Fall!

Es gibt übrigens noch einen dritten Mann, über den aktuell im Zusammenhang mit Irina gemunkelt wird: Jason Walsh – der hübsche Ex-Freund von Schauspielerin Hilary Duff (33)! Der Grund für die Gerüchte: Jason und Irina wurden vor ein paar Tagen zusammen in Manhattan abgelichtet. Die beiden wirkten äußerst ausgelassen miteinander...

Anzeige

Instagram / irinashayk Topmodel Irina Shayk

Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Jason Walsh im Jahr 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de