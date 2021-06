Mama Pink (41) und Papa Carey Hart (45) sind sehr stolz auf ihre Tochter! Das Paar hatte sich im Jahr 2006 das Jawort gegeben und sein Glück wenig später mit seinen beiden Kindern perfekt gemacht. Fünf Jahre nach der Hochzeit kam ihre Tochter Willow (10) zur Welt und weitere fünf Jahre später folgte ihr Bruder Jameson (4). Jetzt feierte Willow ihren zehnten Geburtstag.

Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Pink einen noch nie zuvor gesehenen Schnappschuss von sich und ihrem Nachwuchs auf Instagram. "Meine Liebe. Kleiner Baum. Ich danke dir. Alles Gute zum Geburtstag", schrieb die "Walk Me Home"-Interpretin unter das Bild. Zudem nutzte sie unter dem Post den Hashtag #adecadeoflove (zu deutsch: Ein Jahrzehnt voller Liebe). Gemeinsam mit ihrer Zehnjährigen veröffentlichte Pink im Februar auch den Song "Cover me in Sunshine" (zu deutsch: Bedecke mich mit Sonnenschein).

Auch Carey ließ sich die Chance nicht entgehen und gratulierte seiner Tochter mit einer Fotoreihe, die Willow über die Jahre zeigt, zu ihrem Ehrentag. "Die Liebe meines Lebens. [...] Die Person, die mich gelehrt hat, ein Vater zu sein", schwärmte der 45-Jährige von seiner Erstgeborenen. "Ich kann es kaum erwarten, die starke und unabhängige Frau zu sehen, die du einmal wirst. Ich liebe dich!", beteuerte er außerdem in der Bildunterschrift.

Instagram / hartluck Carey Hart mit seiner Tochter Willow

Instagram / hartluck Sängerin Pink mit ihrer Tochter Willow

Getty Images Pink mit ihren Kindern Jameson Moon und Willow Sage, Mai 2021

