Schon seit Jahren kursieren immer wieder Gerüchte um eine Liebelei zwischen den Harry Potter-Costars Tom Felton (33) und Emma Watson (31): Besonders eine gemeinsame Reise des Draco-Darstellers und der Hermine-Schauspielerin im Sommer 2019 hatte die Spekulationen ordentlich befördert – auf Urlaubsfotos hatten die beiden nämlich sehr vertraut miteinander gewirkt. Neue Aussagen des Leinwandhelden brachten die Gerüchte jetzt ins Jahr 2021: Tom schwärmte in den höchsten Tönen von Emma...

"Wir stehen uns schon seit Langem sehr nahe. Ich verehre sie", betonte Tom gegenüber Entertainment Tonight und brachte die Gerüchteküche zum Brodeln: "Da ist etwas zwischen uns, wenn das einen Sinn ergibt." Was genau da zwischen den beiden "Harry Potter"-Stars ist, verschwieg er allerdings. Jedoch lässt vieles darauf schließen, dass sie einfach eine enge Freundschaft verbindet. Immerhin berichtete der Blondschopf von einem Telefonat, in dem sich die beiden über banale Themen – wie einen verstopften Abfluss in der Küche – unterhielten.

Die anhaltenden Dating-Gerüchte dürften vor allem einen Mann stören – nämlich Emmas Freund Leo Alexander Robinton. Zwar halten die Schauspielerin und der Geschäftsmann aus Kalifornien ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, trotzdem tauchen immer wieder niedliche Paparazzi-Fotos von den beiden auf. Zuletzt war sogar darüber spekuliert worden, ob sich das Paar verlobt hat – diese Gerüchte dementierte Emma aber bereits.

Anzeige

Instagram / emmawatson Tom Felton und Emma Watson

Anzeige

Instagram / t22felton Tom Felton

Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de