Wird es langsam ernst? Anfang des Jahres überraschte Nadine Klein (35) ihre Fans mit einer romantischen Nachricht: Die ehemalige Bachelorette und ihr Freund Tim werden vor den Traualtar schreiten. Seit zwei Jahren gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben und wollen den nächsten Schritt wagen. Einen passenden Dress hat die Beauty noch nicht gefunden... Nadine nahm ihre Fans nun aber zur Brautkleid-Anprobe mit!

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige am Montag ein paar erste Eindrücke von ihrer Kleidersuche. Doch allzu viel wollte sie noch nicht preisgeben. "Ich gebe euch gern kleine Einblicke bei meiner Suche, aber zeige nur die Kleider, die es nicht werden", erklärte sie. Doch anscheinend war der Tag dennoch recht erfolgreich – denn die Beauty konnte schon eine Robe in die engere Auswahl nehmen: "Ich muss jetzt erst mal eine Menge Eindrücke verarbeiten. Ich habe jede Menge wunderschöner Kleider anprobiert und ich habe schon mal einen heißen Favoriten."

Während Nadine bei der Kleiderwahl nichts dem Zufall überlässt, wurde sie Anfang des Jahres mit dem Heiratsantrag aber ganz schön überrumpelt. "Tim hat es wirklich geschafft, mich komplett zu überraschen", hatte sie ihrer Insta-Community vom Antrag ihres Verlobten erzählt. Von der Planung habe sie damals absolut nichts mitbekommen.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein mit ihrem Verlobten Tim Nicolas

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Freund Tim im August 2020

