Heute wäre sein großer Tag gewesen: Am 9. April starb Prinz Philip (✝99) wenige Wochen vor seinem Hundertsten. Den heutigen Geburtstag des Prinzgemahls begeht die königliche Familie nun im Gedenken an den Ehemann von Queen Elizabeth II. (95). Auch Philips Enkelin Prinzessin Eugenie (31) ist in Gedanken heute ganz fest bei ihrem Großvater. Sie widmete dem Duke of Edinburgh einen rührenden Post.

Auf Instagram teilte die frischgebackene Mama jetzt nämlich ein Foto, das ihre Großeltern zeigt: "Ich denke an Opa, weil heute sein 100. Geburtstag gewesen wäre", schrieb Eugenie unter den Beitrag. Im Februar hatte sie ihren ersten Sohn August Philip Hawke Brooksbank zur Welt gebracht, dessen zweiter Vorname auch eine Hommage an ihren kurz darauf verstorbenen Großvater darstellt.

Ihre Follower waren von Eugenies Geste bewegt und folgten ihrem Gedenken. "Ich sende dir und deiner Familie all meine Liebe", schrieb eine Nutzerin. Andere gratulierten dem verstorbenen Philip zu seinem großen Jubiläum.

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Philips Sarg

Anzeige

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Eugenie und Queen Elizabeth II. im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de