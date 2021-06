Winnie Harlow (26) plaudert endlich aus dem Liebes-Nähkästchen. Im vergangenen Sommer hatte es erste Gerüchte darüber gegeben, dass das Topmodel womöglich mit dem NBA-Star Kyle Kuzma (25) zusammen ist. Kurz darauf bestätigten die Turteltauben ihre Beziehung auf Social Media mit einer Reihe von gemeinsamen Bildern. Seitdem teilt die Laufstegschönheit zwar immer wieder Pärchen-Content. Doch über ihr Kennenlernen mit dem Basketballer sprach sie nie – bis jetzt.

Als Winnie in der "The Ellen DeGeneres Show" zu Gast war, erinnerte sie sich an die Anfänge ihrer Beziehung mit dem Profisportler zurück. Er habe ihr schon 2019 eine private Nachricht auf Instagram geschickt, die ihr aber leider nie angezeigt worden sei. Also habe er im darauffolgenden Jahr einen neuen Versuch gestartet. "Er schickte mir ein Bild von mir und ich dachte nur so: 'Oh, hi'", erzählte sie weiter.

Einen Monat lang hätten sie sich quasi rund um die Uhr per FaceTime ausgetauscht. "Dann meinte er irgendwann: 'Du musst mich in Los Angeles besuchen'", verriet Winnie. Und da hatte sie sich offenbar nicht zweimal bitten lassen. Sie sei seiner Einladung gefolgt und habe Los Angeles seitdem nicht mehr verlassen. "Das war vor genau einem Jahr", freute sie sich.

Getty Images Winnie Harlow bei den MTV EMAs in L.A. im November 2020

Instagram / winnieharlow Kyle Kuzma und Winnie Harlow

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow und ihr Freund Kyle Kuzma, Mai 2021

