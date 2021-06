Wie kommen Gleb Savchenko (37) und Elena Samodanova nach dem Liebes-Aus mit der Kindererziehung klar? Nach 14 Jahren Ehe mit zwei gemeinsamen Kindern gaben der Dancing with the Stars-Teilnehmer und die Besitzerin eines Tanzstudios im vergangenen November bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Einen Monat später reichte die gebürtige Russin offiziell die Scheidung ein. Doch wie kommen die Eltern seit der Trennung zurecht? Gleb erklärt nun, dass sie zum Wohle ihrer Töchter immer noch ein gutes Verhältnis zueinander pflegen!

"Wir machen einfach weiter. Du musst immer in Bewegung bleiben", berichtete der 37-Jährige im Whine Down with Jana Kramer-Podcast. Das einstige Traumpaar komme trotz dem Ehe-Aus immer noch gut miteinander klar und wolle nur das Beste für die zwei Mädchen. "Ich liebe Elena. Ich habe großen Respekt vor ihr – natürlich, sie ist die Mutter meiner Kinder", stellte Gleb klar. Trotzdem gebe es hin und wieder auch Unstimmigkeiten bei den Eltern. "Niemand ist perfekt, aber man muss kommunizieren", meinte er.

Doch weshalb haben sich die Tänzer eigentlich getrennt? Im vergangenen Dezember hatte die 36-Jährige schwere Anschuldigungen gegenüber ihrem Ex erhoben. "Glebs andauernde Untreue und eine kürzliche, unangemessene Beziehung hat uns in Aufruhr versetzt und unsere Familie komplett auseinandergerissen", schilderte sie gegenüber People.

Instagram / glebsavchenkoofficial Gleb Savchenko mit seinen Töchtern

Instagram / elenasamodanova Elena Samodanova mit ihren Töchtern

Instagram / glebsavchenkoofficial Gleb Savchenko, Tänzer

