Der erste Vorgeschmack auf den American Horror Story-Spin-off verspricht: Es wird darin mindestens genauso gruselig wie in der Originalserie. Allmählich sickern immer mehr Infos zu "American Horror Stories" durch. Zuletzt wurden weitere Castmitglieder vorgestellt – unter ihnen Riverdale-Star Charles Melton (30), Ex-Glee-Darsteller Kevin McHale (33) sowie die Nachwuchstalente Nico Greetham und Dyllon Burnside. Und jetzt gibt es auch noch den ersten Trailer zu dem Ableger.

Der gerade mal 15-sekündige Teaser hat es geschafft, die Twitter-Community in helle Aufregung zu versetzen. Und das ist auch kein Wunder – immerhin vollbringt es der Clip in dieser kurzen Zeit, eine brennende Frau mit Hörnern, Schlangen, ein Kreuz mit einem Skelett und noch viel mehr Stoff zu zeigen, aus dem Albträume gemacht sind. "Ich mache mir dann jetzt schon mal ein Nachtlicht an" oder "Mama, Hilfe!", schreiben nur zwei User als Reaktion unter den Post. Allerdings können es andere Nutzer auch nicht abwarten: "OMG, das wird genial." Eins scheint auf jeden Fall sicher zu sein: Horrorfans werden definitiv auf ihre Kosten kommen.

Und die Kirsche auf der Sahnehaube: Der Trailer verrät auch, wann die erste Staffel von "American Horror Stories" ihre Premiere feiert. Am 15. Juli geht es los – allerdings zuerst nur auf dem US-amerikanischen Streaminganbieter Hulu. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Regisseur Ryan Murphy

Collection Christophel / ActionPress Evan Peters in der vierten Staffel von "American Horror Story"

Getty Images Ryan Murphy im August 2015

