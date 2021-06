Wie geht es für Mehmet (29) und Sabrina (28) nach ihrer Teilnahme bei 5 Senses for Love weiter? Die beiden lernten sich in der Kuppelshow kennen – und gaben sich als einziges Paar tatsächlich das Jawort vor dem Traualtar. Seitdem zeigen die zwei Turteltauben immer wieder im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Doch haben Mehmet und Sabrina eigentlich schon Zukunftspläne? Das verrieten sie jetzt im Promiflash-Interview.

"Ich bin dabei, meine eigenen Produkte herauszubringen", erzählte die ehemalige Temptation Island-Verführerin positiv gestimmt im Gespräch mit Promiflash. Worauf sich ihre Fans genau freuen dürfen, ließ Sabrina allerdings noch offen. Ihren Mann dürften die Follower ebenfalls noch öfter zu Gesicht bekommen. "Ich werde auf jeden Fall auf YouTube durchstarten. Wir haben da eine kleine Challenge am Laufen – und da dürft ihr [...] gespannt sein", teaserte Mehmet an.

Auch nach ihrer Teilnahme bei dem Flirtformat scheint das Paar noch total glücklich zu sein. Der gebürtige Reutlinger ist sogar zu seiner Liebsten aufs Land nach Schleswig-Holstein gezogen. "Wir sind mittlerweile schon ein halbes Jahr verheiratet und es geht uns richtig, richtig gut. Der Herr hat sich hoffentlich langsam auf dem Dorf eingelebt", berichtete die einstige Take Me Out-Kandidatin.

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina, ehemalige Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, 2021 auf den Malediven

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet, ehemaliger Kandidat bei "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de